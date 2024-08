Pugilista desiste por considerar que estava a combater com homem

A polémica estalou nos Jogos Olímpicos. A pugilista italiana Angela Carini retirou-se do combate de boxe contra Imane Khelif poucos segundos depois de este ter tido início.

Carini, de 25 anos, recebeu o primeiro golpe de Imane Khelif e terá partido o nariz. Os juízes acabaram por dar por terminado o combate aos 46 segundos.

Khelif foi declarada vencedora e a pugilista italiana ajoelhou-se no ringue, chorando. Balbuciava: “Não é justo”.

“Tentei lutar. Queria vencer. Recebi duas pancadas no nariz e não conseguia mais respirar, doeu muito, procurei o treinador Renzini e com maturidade e coragem disse basta”, contou a italiana depois do combate. “Sempre subi ao ringue com honra, sempre lutei, lealmente, pelo meu país, mas desta vez não consegui lutar mais”, acrescentou.

Já Imane Khelif fugiu à polémica e respondeu apenas: "É sempre gratificante ganhar numa competição tão importante, mas continuo concentrada no meu objetivo de ganhar uma medalha".

O caso rapidamente escalou e uma das figuras que comentou foi a primeira-ministra Giorgia Meloni.

“Não concordo com a escolha do COI" de permitir a participação de Imane Khelif.

De recordar que, em 2023, na India, a pugilista argelina, de 25 anos, foi excluída das finais da taça do mundo de boxe por não ter passado num teste hormonal: o seu ADN tem um cromossoma masculino.

No entanto, segundo o Comité Olímpico Internacional (COI), o nível de testosterona de Khelif está dentro dos parâmetros de uma mulher.