Patrícia Sampaio falha acesso à final de judo e vai lutar pelo bronze

Esta quinta-feira, diante da quinta do ranking mundial, Sampaio bateu Zhenzhao Ma via ippon, alcançando assim a semifinal do torneio. Antes de entrar no tatami, assim que ouviu o seu nome, rugiu para o espaço vazio. Quando lhe confirmaram o ippon, fez o mesmo, como se fosse um leão com pressa para algo mais. A seguir, caminhou com uma certeza no pisar que indicava convicção. São 176 centímetros e 80 quilos de certezas.

A atleta italiana cedo encontrou caminho para um waza-ari, o que lhe permitiu estar no controlo do combate durante largos segundos. Sampaio evitou ir ao chão. A italiana ia fugindo das mãos lusitanas que lhe queriam agarrar a farda. Bellandi tentou queimar alguns segundos junto do tatami.

Em entrevista ao site oficial dos Jogos, em abril, Patrícia Sampaio admitiu que nem sempre foi assim e que tinha propensão para as lesões e que lidava mal com isso. Ficava frustrada por ver os outros a competirem e ela quietinha, à espera que o corpo se lembrasse de quem era.

E foi nesses entretantos e nessas hesitações da alma que procurou uma psicóloga. Os altos e baixos já não têm a mesma forma e textura. “[Trata-se de] encontrar felicidade num momento de infelicidade, que é o da lesão…”

No fundo, descobriu a forma de ser o poema que mais aprecia, ou pelo menos a frase inspiradora que escolheu para o seu perfil no site do Comité Olímpico Português.

“It matters not how strait the gate, How charged with punishments the scroll, I am the master of my fate, I am the captain of my soul”, escreveu há muito tempo o senhor William Ernest Henley.

Agora, é nessas palavras que Patrícia Sampaio se vai agigantando nos tapetes de Paris e vai lutar pela medalha de bronze