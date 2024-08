​O outro palco de Diogo é de resiliência e sobre rodas (e mostra-o ao vivo em Paris)

A história do atleta mistura-se com a do ator. E vice-versa. Inspiradora. Praticante de skate desde os 10 anos, Diogo Carmona, conhecido pelos seus papéis em telenovelas como ‘Floribella’, ‘Morangos Com Açúcar’ ou ‘Dancin’ Days’, perdeu uma perna em outubro de 2019 num acidente de comboio. A revolta de então transformou-se em irreverência e resiliência.

Diogo Carmona é hoje uma referência nesta vertente adaptada do skate e o único português a merecer a honraria de ir a Paris, juntar-se aos graúdos ‘disto’ do olimpismo. “Não há muita gente também a fazê-lo no mundo”, nota, mas de facto a “minha vida deu várias voltas que não esperava e agora o meu objectivo é fazer skate nos paralímpicos”, que ainda não o incluem no seu programa.

Chegados aqui, o ator e skater, para além de praticante de snowboard, acredita que “o skate adaptado pode chegar a Los Angeles", na próxima edição dos Jogos Paralímpicos. Ou seja, equiparar-se à competição Olímpica.

Diogo pousa a tábua, faz sinal ao colega e arranca para mais uma volta. Curta. Embora tenha todo o 7º “arrondissement” para treinar, à exceção da área que circunda os 'venues' olímpicos. Altamente vigiados pela polícia.



Gustavo, amigo, estou contigo!



De volta à conversa e agora mais abrigados do sol que se instalou definitivamente em força em Paris, após uma abertura molhada, Diogo Carmona revela-nos a sua amizade com aquele que foi um dos protagonistas, mesmo eliminado no acesso à final, da presente delegação portuguesa.