Judo. Medalha de bronze para Patrícia Sampaio

A judoca Patrícia Sampaio conquista a medalha de bronze na categoria -78kgs nos Jogos Olímpicos de Paris.

A portuguesa, do clube Sociedade Filarmónica Gualdim País, garantiu o terceiro lugar depois de derrotar a japonesa Rika Takayama, número 9 do mundo, com dois "waza-ari" no combate pelo bronze.

É a primeira medalha de Portugal conquistada nos Jogos Olímpicos 2024 na Arena Champ de Mars. A 29.ª em todas as edições.

Esta é a quarta medalha olímpica do judo português e também o quarto bronze, depois de Nuno Delgado (2000), Telma Monteiro (2016) e Jorge Fonseca (2020).



Entretanto, a judoca que derrotou Patrícia Sampaio nas meias-finais, Alice Bellandi, conquistou o ouro. A italiana, número 1 mundial, superou a israelita Inbar Lanir.