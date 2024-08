Bronze. "Melhor dia" da carreira de Patrícia Sampaio foi "quase perfeito"

Questionada sobre o apoio adverso do público, quando derrotou a francesa nas meias-finais, Patrícia Sampaio desvaloriza. “Estava completamente focado e nas tarefas que tinha para fazer e não ouvia nada. Só eu e aquilo que tinha de fazer, alguém que tinha de deitar ao chão”, acrescentou.

A atleta do clube Sociedade Filarmónica Gualdim País conta que quando marcou “o segundo waza-ari não parecia real, nem sequer reagi e tudo parecia difícil de acreditar, mas agora sinto que percebo o que acabei de alcançar”.

A judoca Patrícia Sampaio conquista a medalha de bronze na categoria -78kgs nos Jogos Olímpicos de Paris. Derrotou a japonesa Rika Takayama, número 9 do mundo, com dois "waza-ari" no combate pelo bronze.

A atleta lusa ganhou três combates na fase de qualificação, antes de perder para a futura campeã olímpica nas meias-finais. Na decisão pelo bronze voltou a dominar o combate e ganhou o bronze.

É a primeira medalha de Portugal conquistada nos Jogos Olímpicos de Paris.