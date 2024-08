Biles campeã olímpica, Filipa Martins em 20.º

A norte-americana Simone Biles venceu a final do “All Around” individual na ginástica e reconquistou o ouro olímpico em Paris 2024.

A completar o pódio ficaram também a brasileira Rebeca Andrade (prata) e a outra norte-americana Sunisa Lee (que era a campeã olímpica em título).

Biles fechou os quatro aparelhos com 59.131 pontos (15,766 no salto, 13,733 nas paralelas, 14,566 na trave e 15,066 no solo), contra 57.932 de Rebeca Andrade e 56.465 de Lee.

É o sexto ouro olímpico da campeoníssima ginasta norte-americana.

Já a portuguesa Filipa Martins, nos seus terceiros Jogos Olímpicos, mas em estreia na final individual, concluiu a sua participação com 51.232 pontos, 20.º lugar entre as 24 finalistas.

A ginasta lusa fez 12.700 pontos na trave, 12.466 no solo, 12.500 no cavalo e 13.566 nas paralelas assimétricas.