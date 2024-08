Ana Cabecinha: “Ver o meu bebé deu-me motivação para fazer mais uma volta e mais uma volta, então cheguei ao fim”

Ana Cabecinha terminou a prova de marcha no 43.º, nos seus quintos Jogos Olímpicos, mas no final revelou estar feliz. Afinal, o objetivo sempre passou por começar e acabar o trajeto nas ruas de Paris, pois foi mãe há pouco tempo e a preparação adequada era uma utopia.

“Foi muito difícil em todos os sentidos. A nível físico porque não me preparei, como é óbvio em dois meses e meio não se prepara uma prova de 20 quilómetros, muito menos depois de se ter sido mãe”, explicou a atleta portuguesa, aos microfones da RTP.

“O meu intuito sempre foi começar e acabar, nunca foi o resultado. Já parti com esse cuidado”, confessou Cabecinha, que diz agora adeus a esta vida quase 30 anos depois. “Depois dos 15 quilómetros foi muito sofrido. A cada volta ver o meu bebé dava-me motivação extra para fazer mais uma volta e mais uma volta, então cheguei ao fim. Concluí os meus quintos Jogos Olímpicos. Não foi como tínhamos previsto no início da época, mas foi o que se pôde arranjar. Estou muito feliz, a minha medalha está da parte de fora do percurso.”

Com a voz embargada, revelou que é o momento de pendurar as sapatilhas gastas nestas andanças. “Foram os meus últimos 20 quilómetros de marcha, foi o meu último sino em grandes campeonatos”, revelou. “As últimas três voltas foram muito difíceis, a nível emocional. É difícil, foram 28 anos, mas estou muito feliz. Acabei da melhor maneira.”

A marcha olímpica foi conquistada por Jiayu Yang. A chinesa, que detém o recorde mundial, marchou a distância em 1:25.54 horas, batendo a concorrência da espanhola María Pérez, prata a 25 segundos, e da australiana Jemima Montag, que agarrou o bronze.