Vilaça e Batista terminam em quinto e em sexto no triatlo olímpico

Os triatletas Vasco Vilaça e Ricardo Batista assinaram uma recuperação espectacular e lutaram até ao fim pelo bronze, acabando por terminar a prova em quinto e sexto, respetivamente. A prova foi vencida por Alex Yee, que nos últimos 200 metros surpreendeu Hayden Wilde. O vencedor terminou a prova em 1:39.06. O francês Leo Bergere completa o pódio.

Vilaça, que finalizou o percurso pelas águas e ruas de Paris em 1:43:56, iguala a melhor marca portuguesa no triatlo masculino, imitando assim o quinto lugar de João Pereira no Rio de Janeiro. Vanessa Fernandes, a maior inspiração de Vilaça e certamente de muitos outros triatletas, conquistou o bronze em Pequim, em 2008.

Ricardo Batista liderou a dupla portuguesa durante muito tempo, mas a reta final de Vilaça, um atleta que treina em Girona, foi impressionante, com um sprint.

Ambos os portugueses sofreram no segmento da natação, onde a forte corrente do Sena tem castigado os atletas, mas mantiveram-se não muito longe do pelotão da frente durante a travessia de bicicleta. Tudo melhorou com a corrida.

Esmiuçando a prestação dos portugueses, Vilaça e Batista terminaram os 1.5km de natação em 21:03 e 21:10 minutos, respetivamente; em cima da bicicleta, cumpriram os 40km em 51:30 e 51:29; finalmente, na corrida, onde levantaram voo na classificação, completaram os 10km em 30.04 e 30:06.

Como ponto de comparação, os dados do novo campeão olímpico, o britânico Alex Yee, revelam que passou 20:37 minutos na água do Sena, 51:57 minutos em cima da bicicleta e outros 29:47 correndo no asfalto.