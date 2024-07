Rita Duarte foi a melhor dos portugueses, mas não chegou para a final de dressage

A cavaleira portuguesa Rita Ralão Duarte foi oitava classificada no Grupo F da prova de dressage individual e por equipas dos Jogos França 2024, confirmando a prestação modesta de Portugal, que vai falhar a final por equipas.

Rita Ralão Duarte, montando Irão, obteve 68.261 pontos, a melhor pontuação dos três cavaleiros lusos, mas os 201.801 pontos alcançados pela equipa portuguesa foram insuficientes para garantir um lugar entre os 10 conjuntos apurados para a final.

Numa qualificação em que os dois melhores cavaleiros de cada um dos seis grupos garantia a presença na final individual, aos quais se juntavam os seis melhores resultados, António do Vale, montando Fine Fellow - H, que rendeu João Moreira devido a um problema de saúde do seu cavalo, foi o primeiro a competir, na terça-feira, terminando no oitavo posto do Grupo B, com 66.910 pontos.

Maria Caetano, em Hit Plus, a única lusa com experiência olímpica, competiu no Grupo C e terminou a sua prestação igualmente no oitavo lugar, com 66.630.

Depois de ter fechado o primeiro dia num sexto lugar provisório, Portugal, a quem faltava apenas competir um cavaleiro hoje, Rita Ralão Duarte, falhou a final, concluindo a prova no 12.º lugar.

A final por equipas (Grand Prix Special) está agendada para sábado, um dia antes da final de dressage individual (Grand Prix Freestyle).

Portugal já conquistou uma medalha de bronze em Ensino por equipas em Londres 1948, tendo, em Tóquio 2020 regressado à final depois de Helsínquia 1952.