Reedição da final do Mundial de futebol nos 'quartos' do torneio olímpico

A Argentina, apesar da derrota na estreia com Marrocos, venceu a Ucrânia, por 2-0, e assegurou o apuramento para os quartos de final do torneio olímpico de futebol Paris2024, nos quais vai defrontar a França em jogo ‘explosivo’.

Com o benfiquista Otamendi no comando da defesa, a albiceleste derrotou a seleção ucraniana com golos do avançado Thiago Almada, que joga no Botafogo, de treinado pelo português Artur Jorge, aos 47 minutos, e de Cláudio Echeverri, aos 90+1.

Uma vitória que garantiu o apuramento para os quartos de final, mas a derrota com Marrocos no jogo de estreia ‘atirou’ a Argentina para o segundo lugar do Grupo B, atrás da seleção norte-africana, e para o confronto com a França, vencedora do Grupo A, que bateu hoje a Nova Zelândia por 3-0, fazendo o pleno de vitórias, que promete ser bem ‘quente’.

Isto por causa dos polémicos cânticos dos jogadores argentinos que participaram na Copa América, troféu que venceram, acerca dos jogadores da seleção gaulesa, que disputava o Euro2024, cânticos esses que geraram forte contestação.

Já Marrocos acabou por assegurar o primeiro lugar do Grupo B, com seis pontos, ao vencer hoje o Iraque por 3-0, o que lhe permitiu igualar a diferença de golos (6:3) com a Argentina, beneficiando de vantagem que trazia no confronto direto com a albiceleste.

A seleção marroquina vai defrontar nos quartos de final a seleção dos Estados Unidos, segunda classificada do Grupo A, que hoje derrotou a Guiné Conacri por 3-0 e garantiu o segundo lugar, atrás da França.

No grupo C, a Espanha perdeu hoje com o Egito, por 2-1, mas já tinha assegurado o apuramento para os quartos de final após a segunda jornada, embora esta derrota lhe tivesse custado o primeiro lugar, a favor da seleção africana, que somou sete pontos contra seis dos espanhóis.

‘Nuestros hermanos’ vão defrontar nos ‘quartos’ a difícil seleção japonesa, enquanto o Egito discute com o Paraguai um lugar nas meias-finais.

O Japão acabou por vencer o Grupo D, com nove pontos, depois de vencer Israel por 1-0, enquanto o Paraguai garantiu o segundo lugar depois de vencer hoje o Mali, por 1-0, recuperando a tempo da derrota copiosa na estreia frente à seleção nipónica, por 5-0, ganhando direito a disputar um lugar nas meias-finais frente ao Egito.

Os jogos dos quartos de final do torneio olímpico estão agendados para o dia 2 de agosto, sexta-feira.