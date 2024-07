O objetivo em Paris era melhorar um 51.º lugar e ficou em 11.º: Maria Tomé quer "inspirar as mulheres e realizar sonhos"

Maria Tomé arfava de alegria, mais do que pelos 1.5km nas águas do Sena, 40km de ciclismo e 10km de corrida. Acabava de garantir um 11.º no triatlo olímpico, em risco pela qualidade da água do rio de Paris.

O que fez é admirável, não vale a pena nos perdermos na esfumaçante lengalenga da fome de medalhas. O objetivo da lisboeta, nascida em 2001, era melhorar a prestação no evento-teste. Na altura ficou em 51.º lugar. Se o espírito olímpico e do desporto, na verdade, é melhorar e superar o que se fez ontem, Maria Tomé foi uma valente competidora e alcançou os objetivos.

“As expectativas eram zero”, confessou no final da prova, perante os microfones dos jornalistas portugueses. “São os meus primeiros Jogos, queria mesmo era divertir-me e aproveitar a experiência. Mas o 11.º… não sei, não tenho palavras. Tive de sprintar ali no fim porque o desejo de acabar assim era o que mais queria.” Não só sprintou como esticou o braço para se impor perante o ataque demasiado próximo de uma alemã.

Os suspiros e os sorrisos devolvem-nos à mais bela paisagem, à esperança. A atleta do Clube de Natação de Torres Novas, uma amante de lasanha já agora, estava feliz da vida e pelos vistos não tem de pensar no plano B para a vida, que passava por ser fisioterapeuta.