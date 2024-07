Nych ganha etapa em Boticas, Eulálio reforça liderança

O ciclista russo Artem Nych (Sabgal-Anicolor) estreou-se hoje a vencer na Volta a Portugal, ao triunfar a solo na sexta etapa, com o português Afonso Eulálio (ABTF-Feirense) a reforçar a liderança da classificação geral individual.

Nych, que integrou a fuga do dia, impôs-se o cabo de 3:58.12 horas, chegando um minuto antes de um grupo de favoritos, em que o camisola amarela foi segundo e o norte-americano Tyler Stites (Echelon Racing) terceiro.

Nas contas da geral, Eulálio mantém-se na frente, agora com 21 segundos para o suíço Colin Stüssi (Vorarlberg), vencedor da Volta em 2023 que hoje foi quarto, e aumentou para 32 a vantagem para o espanhol Jon Agirre (Kern Pharma), terceiro.

Na quinta-feira, a sétima etapa liga Felgueiras a Paredes, no distrito do Porto, em 160,4 quilómetros, com quatro contagens de montanha, três delas nos últimos 50 quilómetros.