Nadador chinês bate primeiro recorde do mundo na piscina de Paris

Estava difícil bater recordes na piscina dos Jogos Olímpicos de Paris, mas ao quinto dia, aí está o primeiro recorde do mundo.

O chinês Pan Zhanle melhorou o seu próprio máximo mundial na final dos 100 metros livres, ao fazer 46,40 segundos.

Zhanlem de 19 anos, chegou à frente do australiano Kyle Chalmers, com 47,48, e do romeno David Popovici, com 47,49 segundos.

A piscina da Paris La Défense Arena tem sido muito criticada pela pouca profundidade, o que alegadamente prejudica os tempos.