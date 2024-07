Maria Inês Barros garante diploma olímpico no tiro com armas de caça

Maria Inês Barros conquistou o diploma olímpico no fosso olímpico, ou "trap", do tiro com armas de caça dos Jogos de Paris 2024, esta quarta-feira, apesar de não ter conseguido o apuramento para a final.

Na quinta e última ronda de qualificação, a atiradora portuguesa, de 23 anos, fez uma prova perfeita - partiu os 25 pratos - e conseguiu um lugar entre as oito melhores, com um total de 121 pratos partidos em 125.

Não chegou para a final, porém. Maria Inês Barros terminou a qualificação regular em sexto, último posto de apuramento, mas empatada com as sétima e oitava classificadas, a australiana Penny Smith e a chinesa Xinqiu Zhang, respetivamente, o que a obrigou a disputar um "shoot-off". Num desempate em modo "morte súbita", a portuguesa falhou logo à primeira. Zhang falhou à segunda e Penny, que conseguiu partir dois pratos, carimbou um lugar na final.

Ainda assim, o diploma olímpico está assegurado. É o quarto para Portugal em Paris, depois de Nélson Oliveira, no contrarrelógio de ciclismo de estrada, e de Vasco Vilaça e Ricardo Batista, no triatlo.

O objetivo do Comité Olímpico de Portugal, à partida para Paris 2024, era a obtenção de, pelo menos, quatro medalhas e 15 diplomas. Até agora, ainda não houve qualquer pódio; por outro lado, há quatro "top-8".

[Notícia atualizada às 12h39]