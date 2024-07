Judo. Taís Pina eliminada no "golden score" em -70 kg

Menos uma portuguesa no judo dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Taís Pina foi eliminada, esta quarta-feira, na primeira ronda de -70 kg.

Depois de empate no tempo regulamentar, Taís Pina e a italiana Kim Polling prosseguiram para a "morte súbita" do "golden score". Aí, Polling foi mais forte e derrotou a portuguesa com um waza-ari.

É mais um adeus português no judo, depois de Catarina Costa, Bárbara Timo e João Fernando. Restam no tatami Patrícia Sampaio, que entram em ação na quinta-feira, e Rochele Nunes, que compete na sexta.

Taís Pina pode, no entanto, olhar para o futuro com um sorriso. Aos 19 anos, é uma das grandes esperanças do judo nacional e ainda poderá ter mais participações em Jogos Olímpicos ao longo da carreira.