Regresso de ouro. Simone Biles lidera triunfo dos EUA na ginástica artística

Simone Biles está mesmo de volta. A ginasta ajudou os Estados Unidos a vencer final feminina de equipas de ginástica artística, a primeira medalha de ouro de Biles nos Jogos Olímpicos desde o Rio 2016.

A equipa de cinco - Biles, Sunisa Lee, Jordan Chiles, Jade Carey e Hezly Rivera - somou uma pontuação combinada de 171.296, mais de 5,802 pontos à frente da Itália (165,494), que chegou à prata. Em terceiro, com o bronze, ficou o Brasil, de Rebecca Andrade, com 164,497 pontos.

No salto, a estrela da companhia foi Biles, com um ensaio de 14,900 pontos. Nas barras assimétricas, a única final de aparelho para que a mais velha ginasta dos EUA nas Olimpíadas desde os anos 50 não conseguiu apurar-se, foi Sunisa Lee - vencedora do concurso "all-around" individual em Tóquio 2020 (em 2021), perante a ausência de Simone - que se ergueu perante a ocasião, com uma pontuação de 14,566.



Chegou a trave e Lee foi novamente a mais forte da Team USA, com 14,600 pontos, embora Biles, com 14,366, também se tenha destacado. Compensaram uma prestação menos positiva das companheiras.