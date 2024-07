Prova masculina de triatlo adiada para quarta-feira por poluição do Sena

A prova individual masculina de triatlo dos Jogos Olímpicos Paris2024, prevista para esta terça-feira, foi adiada para quarta-feira, devido à má qualidade da água do Rio Sena, onde se deve disputar o segmento de natação, anunciou a organização.

Depois de terem cancelado os dois treinos de adaptação às condições do rio, agendados para domingo e segunda-feira, a World Triathlon e os organizadores de Paris 2024 decidiram esta terça-feira reagendar a prova masculina, na qual participam os portugueses Vasco Vilaça e Ricardo Batista, para quarta-feira às 10:45 locais (09:45 em Lisboa).

"Paris2024 e a World Triathlon reiteram que a sua prioridade é a saúde dos atletas. As análises feitas esta terça-feira no Sena revelaram que os níveis da qualidade da água não dão suficientes garantias para permitir que o evento se realize", lê-se em comunicado.

A competição masculina, que estava calendarizada para as 08h00 desta terça-feira, vai seguir-se na quarta-feira à feminina, marcada para as 08:00 locais, e na qual participam as portuguesas Melanie Santos e Maria Tomé.

"Infelizmente, eventos meteorológicos fora do nosso controlo, como a chuva que caiu em Paris em 26 e 27 de julho, podem alterar a qualidade da água e levar-nos a reagendar o evento por motivos sanitários. Apesar da melhoria dos níveis da qualidade da água nas últimas horas, as análises indicam que em alguns pontos do percurso de natação os valores ainda estão acima dos limites aceitáveis", justificam.

Os organizadores indicam ainda que 2 de agosto se mantém como "dia de contingência, para considerações adicionais".

Para quarta e quinta-feira, está novamente prevista chuva em Paris.

Caso a qualidade da água não melhore, a prova de triatlo pode passar a duatlo, com a eliminação do segmento de natação.