Mau tempo volta a adiar oitavos de final do surf feminino de Yolanda Hopkins

Os oitavos de final da prova de surf feminino dos Jogos Olímpicos Paris'2024, que contam com a presença da portuguesa Yolanda Hopkins, foram novamente adiados devido às más condições climatéricas, anunciou a organização.

"Aguarda-se que os delegados técnicos tomem uma decisão sobre as tendências da cor do código para a próxima sessão", lê-se no sítio oficial dos Jogos Olímpicos, onde consta a informação que a competição de hoje está suspensa por um código vermelho, que implica uma interrupção mínima de 24 horas.

Quando a prova for retomada, a surfista lusa Yolanda Hopkins vai enfrentar a costa-riquenha Brisa Hennessy, no oitavo e último 'heat' (bateria) dos oitavos de final.

No quadro masculino já estão apurados os oito atletas que vão disputar os quartos de final, que também ficam a aguardar a necessária luz verde da organização para disputarem as suas baterias.

A competição feminina de surf está calendarizada até quarta-feira, em Teahupo'o, na Polinésia Francesa, a mais de 15 mil quilómetros da capital francesa, mas o período de espera pode estender-se até 5 de agosto.

Yolanda Hopkins é a única lusa em prova, depois de Teresa Bonvalot ter sido eliminada na segunda ronda