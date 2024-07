Judocas Bárbara Timo e João Fernando eliminados na primeira ronda em Paris: "Esta derrota vai doer por um tempo"

Os judocas Bárbara Timo (-63kg) e João Fernando (-81 kg) foram eliminados esta manhã, em Paris, na primeira ronda das suas categorias.

A judoca portuguesa caiu contra a sul-coreana Jisu Kim, a 16.ª do ranking, através de um ippon.

“Sentia-me preparada, capaz, confiante, mesmo dentro da luta estava a ver possibilidades, mas… nós aqui estamos lutando com meninas do mesmo nível”, reconheceu Timo. “Todas estão afiadas no seu melhor. Não define todo o meu trabalho, quem eu sou, resume-se a um dia. O meu trabalho não ser suficiente dói muito, esta derrota dói muito, vai doer por um tempo. Preparei-me para estar bem aqui.”

Já João Fernando, a estrear-se em Jogos Olímpicos, foi eliminado no ponto de ouro devido a três penalizações. O adversário foi o canadiano François Gauthier Drapeau, o quinto do ranking mundial.

A comitiva portuguesa de judo conta ainda com Taís Pina (-70kg), Patrícia Sampaio (-78kg), Rochele Nunes (+78kg) e Jorge Fonseca (-100kg). Catarina Costa (-48kg) foi eliminada na segunda-feira.