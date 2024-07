Coco Gauff perde com Vekić e está fora do torneio olímpico de singulares

A norte-americana Coco Gauff, segunda jogadora mundial, foi esta terça-feira afastada nos oitavos de final do torneio de singulares femininos de ténis dos Jogos Olímpicos Paris2024, ao perder com a croata Donna Vekic.

A porta-estandarte da delegação dos Estados Unidos na cerimónia de abertura, honra que compartilhou com o basquetebolista LeBron James, foi derrotada em dois sets, pelos parciais de 7-6 (9-7) e 6-2, em duas horas.

Gauff liderou o set inicial por 4-1 e 5-2, mas, depois, desperdiçou três pontos para fechar o parcial, um no oitavo jogo, no serviço da croata, e dois consecutivos no ‘tie break’, quando liderava por 6-4.

No segundo parcial, a norte-americana ainda voltou a começar melhor, conseguindo um ‘break’ no terceiro jogo para assumir a liderança por 2-1, só que Vekic venceu os cinco jogos seguintes e fechou com 6-2, após um terceiro ‘break’ consecutivo.



Vekic, segunda croata a atingir os quartos de final do torneio olímpico, depois de Iva Majoli, em 1996, vai disputar o acesso às meias-finais com a vencedora do embate entre a grega Maria Sakkari, oitava WTA, e a ucraniana Marta Kostyuk, 19.ª.



Nos ‘quartos’, está também a alemã Angelique Kerber, ex-número um mundial e atual 212.ª, depois de bater a canadiana Leylah Fernandez, 25.ª, por 6-4 e 6-3, no que, já anunciou, será o último torneio da sua carreira profissional.



Com este apuramento, Kerber tornou-se a segunda germânica a atingir os ‘quartos’ olímpicos pela terceira vez, repetindo 2012 e 2016 (medalha de prata), depois da histórica Steffi Graf, campeã olímpica em 1988, em Seul.