Quando Vanderlei Lima liderava a maratona e um antigo padre irlandês o afastou da luta pelo ouro

Faltavam sete quilómetros para a meta que mais parecia uma miragem deixar de ser uma miragem e decretar mais um campeão olímpico. As pernas de Vanderlei Lima, maratonista com sonhos dourados em Atenas, afrouxavam sem piedade. Os meros 25 segundos de vantagem para Stefano Baldini não auguravam nada de bom para o sul-americano. Mas o pior veio depois, à passagem desse quilómetro 35.

Cornelius Horan, um padre noutra vida, saltou a vedação e tentou derrubar Lima, atrasando-o e inevitavelmente retirando-o da corrida pelo ouro. O agressor estava vestido com um kilt castanho, meias verdes e boina. O cenário não podia ser mais pitoresco.

O esgar do atleta brasileiro ainda causa mossa nas mais sensíveis almas. “Ali perdi vários segundos”, admitiu mais tarde. “Estava com medo. Não sabia se o louco tinha uma arma. Mas não quis chorar. Não quis perder toda a esperança.”

Depois de ter sido ajudado por alguns espectadores, Vanderlei Lima retomou a estrada e quando entrou no mítico Panathinaiko, mesmo no terceiro lugar, era o homem mais feliz do mundo, lançando beijos e corações para os que o adoravam com os olhos e as palmas das mãos. O sorriso fazia corar os deuses no Olimpo. Os pequenos ‘esses’, como se não estivesse cansado, emprestavam mais cor à celebração.