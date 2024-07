Nadal ameaçou recuperação olímpica em Paris, mas Djokovic foi o melhor no 60.º duelo entre as lendas

O segundo set salpicou a lembrança de nostalgia pelos tempos vividos. De 0-4 para 4-4, Rafael Nadal parecia ter descoberto como travar Novak Djokovic e assim oferecer mais um set à sua gente e à sua terra, a mítica terra de Roland Garros onde venceu 14 vezes, em Paris. O sérvio ganhara o primeiro set por 6-1.

Foi porventura esse nono jogo da segunda partida que saciou quem acompanhava o encontro entre os dois monstros desta modalidade, os mais titulados da história e quem sabe olhos nos olhos pela derradeira vez. Viram-se bolas de tempos idos que homenageavam a rivalidade quase eterna. Djoko, que se reencontrou, fechou esse jogo com um amorti maravilhoso e esperou pela admiração da bancada que não chegou. E não evitou demonstrá-lo.

Servindo para fechar o encontro, na segunda ronda do torneio olímpico, Djokovic não tremeu e devolveu algum sentido ao que se viu no primeiro set. Ou seja, uma distância enorme entre os dois tenistas, com Rafael Nadal muito longe da forma ideal.

À passagem das 1h41, o match point para Novak deu lugar a um ás e assim fechou as contas da partida contra Rafa (6-4), com duas medalhas de ouro olímpicas no museu lá de casa. O sérvio voltou a tocar o violino para a filha, no centro do court. Antes deu um abraço ao rival, que bateu no marcador, mas também em ases (5-1) e winners (23-12).

"Estou muito aliviado", admitiu Novak Djokovic na entrevista rápida, ainda no campo. "Tudo parecia estar na minha direção, mas se calhar fiquei demasiado confortável no 4-1 e fiz um jogo de serviço desleixado. Não podes dar hipóteses ao Nadal, ele vai usar isso, principalmente neste court, com o público do lado dele."

O sérvio foi convidado a comentar o facto de ter tido pela frente, pela 60.ª vez, o tenista espanhol (32 vitórias para Djoko, 29 para o espanhol). A estreia foi naquele court e remonta a 2006. "Nunca pensámos que estaríamos, 20 anos depois, a jogar no mesmo court. Haveremos de apreciar este jogo, pela rivalidade, pelo desporto. Houve muito interesse pelo nosso jogo, beneficia toda a gente. Infelizmente, ele não está no seu melhor, mas eu fiz tudo o que pude para o deixar desconfortável."

Djokovic segue em frente, para a terceira ronda do torneio de singulares, com uma medalha no horizonte. Tem uma na bagagem: ganhou o bronze em Pequim, em 2008.