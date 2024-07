Jogos Olímpicos. Triatletas saberão às quatro da manhã se vão a prova na terça-feira

Só às quatro da manhã de terça-feira é que se saberá se a qualidade da água do rio Sena permitirá que a prova de triatlo dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 se realize nesse dia.

Informação avançada por Sérgio Dias, presidente da Federação Portuguesa de Triatlo, em declarações a Rui Viegas, enviado especial da Renascença a Paris, esta segunda-feira.

"Às quatro da manhã é comunicado às delegações qual é o procedimento, se a prova avança - e a avançar será um triatlo - ou se a solução é adiar e, aí, é espoletado todo o plano de contingência", explica.

Sérgio Dias não sabe mesmo o que vai acontecer: "Espero que haja natação e que a prova seja amanhã [terça-feira], porque foi para isso que os atletas andaram a preparar-se e têm este dia na cabeça há muitos meses. Agora, só às quatro da manhã saberemos o que vai acontecer."

No caso de não se realizar na terça-feira, a prova de triatlo será adiada para o dia 2 de agosto, sexta-feira. Caso contrário, poderá avançar como biatlo, ou seja, sem a porção da natação e apenas com as modalidades de corrida e bicicleta.

A baixa qualidade da água do rio Sena, consequência das chuvas do fim de semana, já obrigou ao cancelamento das duas sessões de treino do triatlo olímpico em Paris. Agora, está em dúvida a prova em si.

A segunda sessão de treinos do triatlo olímpico foi suspensa porque o rio Sena apresenta problemas na qualidade da água.