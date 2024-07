Jogos Olímpicos. Quem são os portugueses em prova esta segunda-feira?

São quatro os portugueses que entram em competição esta segunda-feira nos Jogos Olímpicos 2024.

O mau tempo já deixou Paris e Gustavo Ribeiro vai, finalmente, estrear a prova de skate, depois do adiamento de sábado.

O skater luso, oitavo em Tóquio, acredita na medalha de ouro e entra para a prova de street às 13h00. Se chegar à final, esta começa às 16h00.

No entanto, o primeiro do dia a entrar em cena é Marcos Freitas, no ténis de mesa.

O veterano mesa-tenista português vai tentar ter mais sorte que o companheiro Tiago Apolónia, eliminado este domingo. O jogo está marcado para as 12h00.

Igualmente no ténis de mesa, Fu Yu, a mais velha atleta portuguesa nestes Jogos, com 45 anos, volta a jogar – após o triunfo deste domingo, a partir das 19h00.

Para fechar o dia luso, Yolanda Hopkins entra na água pela terceira vez, a partir das 22h48. É mais uma eliminatória da prova de surf lá no longínquo Taiti.

Jogos Olímpicos Paris 2024

Segunda-feira, 29 julho

12h00 - Marcos Freitas, Ténis de mesa

13h00 - Gustavo Ribeiro, Skate

16h00 - Gustavo Ribeiro, Skate (Final)

19h00 – Fu Yu, Ténis de mesa

22h48 - Yolanda Hopkins, Surf