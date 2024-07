Jogos Olímpicos. Jieni Shao eliminada nos 16 avos de final do ténis de mesa

A portuguesa Jieni Shao foi eliminada nos 16 avos de final do torneio de singulares de ténis de mesa, esta segunda-feira.

Shao começou melhor, com uma vitória por 12-10 no primeiro jogo, no entanto, permitiu a reviravolta da adversária, a austríaca Sofia Polcanova.

A mesa-tenista portuguesa conseguiu reduzir ao quinto jogo, com cambalhota. Porém, Polcanova não cedeu e fechou logo a seguir o encontro por 4-2, com os parciais de 10-12, 11-9, 11-7, 11-3, 12-14 e 11-7.

A participação de Portugal no ténis de mesa de singulares fica entregue apenas a Fu Yu, que reentra em ação na terça-feira, a partir das 11h00.