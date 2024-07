A atleta Filipa Martins está na final do concurso "All Around" de ginástica artística dos Jogos Olímpicos.

É a primeira vez que uma portuguesa chega à final da prova, onde vão estar as 24 melhores ginastas.

A portuguesa fez um total de 53.166 pontos: Saltos (14.133), Assimétricas (13.800), Trave (12.600) e Solo (12.633).

A final vai decorrer a 1 de agosto, quinta-feira.

De recordar que Filipa Martins foi 37.ª no Rio 2016, e 43.ª em Tóquio 2020.