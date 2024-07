​Dos “pedidos à última hora” aos ciclistas “muito picuinhas”: o dia a dia de um mecânico na Volta

“Temos aí um ou dois que são muito picuinhas”, dispara, sem rodeios, Fernando Costa, mais conhecido por Vilela, assim que o questionamos sobre os pedidos dos ciclistas da Sabgal-Anicolor para as etapas da Volta a Portugal.

Sem nos querer revelar nomes, completa: “A nossa função é fazer aquilo que eles pedem, para que fique tudo como eles gostam e tentamos fazer com que eles se sintam confortáveis. Nunca recusamos nada. Se há coisas que eu considero um exagero? Claro! Mas, para todos os efeitos, está tudo bem”, diz, entre risos, a Bola Branca. Vilela é mecânico da Sabgal-Anicolor, equipa que conta com alguns dos ciclistas com maior palmarés do pelotão nacional, desde Maurício Moreira, campeão da prova em 2022, a Rafael Reis, crónico vencedor de contrarrelógios. Vento, chuva ou simplesmente satisfazer as vontades dos atletas. Estes são alguns dos fatores a ter em conta quando se afina uma bicicleta para uma prova profissional com a duração e a dimensão da Volta a Portugal.

“Nós temos uma pré-definição dos componentes e andamentos que pomos nas bicicletas, sendo que depois há condicionantes que podem fazer variar os ajustes", continua. "Se estiver mais vento, podemos trocar para uma roda de perfil baixo ou mais alto. Se estiver a chover, colocamos menos pressão nos pneus. Depois, à última da hora, alguém também pode querer um ajuste diferente. São essas cuidados que temos de ter, é o nosso dia a dia, mas que dá muito trabalho." Uma grande parte do trabalho de um mecânico no ciclismo profissional é também a manutenção das bicicletas. É imperativo ter um olho bem treinado e muitos anos de experiência para saber exatamente quando os componentes de desgaste precisam de ser substituídos. “Todos os dias tiramos as correntes e temos uma máquina para as encerar. Por norma, de três em três dias substituímos os pneus. Nessa altura também trocamos de correntes. As pastilhas dos travões são substituídas a meio da Volta”, explica Vilela. Todos estes componentes representam um custo significativo para a equipa. Entre “pneus, fitas de guiador, pastilhas e correntes”, só material desgaste, uma Volta a Portugal pode representar um custo a rondar “uns três ou quatro mil euros”, fora todos os outros gastos. Valores avultados… Principalmente para contrarrelógio Dos mais de 1.500 quilómetros da Volta a Portugal, apenas poucos mais de 30 são em contrarrelógio. No entanto, o custo dos equipamentos parece inversamente proporcional. Vilela explica-nos que as bicicletas utilizadas nos contrarrelógio individuais (CRI) são “um pouco mais caras do que as habituais”, muito devido à especificidade da especialidade.