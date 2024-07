Cancelado segundo dia de treinos do triatlo olímpico: água do Sena não está em condições

A segunda sessão de treinos do triatlo olímpico foi suspensa porque o rio Sena apresenta problemas na qualidade da água.

Este cancelamento, que também afetou a natação, segue-se ao cancelamento de domingo. Ou seja, as sessões de treino do triatlo olímpico em Paris continuam por acontecer.

A organização acredita, apesar das chuvas do fim de semana que prejudicaram severamente a qualidade da água do Sena, que as provas de terça e quarta-feira vão mesmo acontecer.

No ar mantém-se o receio de o triatlo perder a componente de natação e se dispute apenas corrida e ciclismo.