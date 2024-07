Nuno Borges. “Não fiz um bom jogo”

O tenista Nuno Borges não tem dúvidas depois da eliminação na primeira ronda dos Jogos Olímpicos: “Não fiz um bom jogo”.

"Acho que a frustração só demonstra o quão eu queria ganhar, o quão como eu queria estar aqui, e chegar mais longe. Normalmente não é algo que me ajude muito, mas é a minha maneira de me tentar agarrar ao jogo e tentar dar a volta ao resultado. Talvez ativar um bocadinho mais o corpo e, de certa maneira, agarrar-me a qualquer coisa que eu tenha para dar a volta. Não consegui. Não fiz um bom jogo. Claro que saio frustrado, saio desiludido. Mas o ténis é mesmo assim", disse.

Borges perdeu por duplo 6-2 contra o argentino Mariano Narvone.

"Saio com algumas boas sensações do último torneio e até saio com bastante confiança, mas as condições acabam por ser bastante diferentes. Apesar de ser o mesmo piso, a temperatura não ser extremamente diferente, acabou por ser um jogo totalmente diferente e eu, se calhar, não consegui adaptar-me a tempo. Ele começou logo desde o início com um bom jogo, mas sem lhe tirar mérito, eu não estive à altura", acrescentou.

Nuno Borges vai agora juntar-se a Francisco Cabral para o jogo de pares contra os irmãos Tsitsipas.