Jogos Olímpicos. Cena polémica na abertura não era sátira da "Última Ceia", explica criador

A comunicação da própria organização já assinalava a intenção da representação na sexta-feira, durante o decorrer da cerimónia de abertura. Na rede social X (antigo Twitter), a descrição apontava para "a interpretação do deus grego Dioníso", que surge logo a seguir à imagem que se tornou polémica nas redes sociais. Na mitologia da Grécia Antiga, Dioníso era o deus grego do vinho.

Em declarações à televisão francesa "BFMTV", Thomas Jully explicou que a ideia por detrás da encenação era "fazer uma grande festa pagã relacionada com os deuses do Olimpo" . Os Jogos Olímpicos têm origem em competições realizadas entre várias cidades-estado da Grécia Antiga.

O diretor artístico da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris negou, este domingo, que se tenha inspirado no quadro "A Última Ceia" para o momento que gerou críticas da Igreja Católica. Ao mesmo tempo, os organizadores pediram desculpas e recusaram que existisse qualquer intenção de ofender os cristãos.

O Comité Olímpico Internacional disse que tomou nota do esclarecimento de Paris 2024.

"Acreditamos que essa ambição foi alcançada. Se as pessoas ficaram ofendidas, lamentamos muito", acrescentou a responsável.

" Queríamos falar sobre diversidade . Diversidade significa estarmos juntos. Queríamos incluir toda a gente, é tão simples quanto isso", disse Thomas Jully a jornalistas no sábado.

Hugo Bardin, cuja personagem drag queen Paloma participou na encenação, ficou desapontado que a organização se tenha sentido obrigada a se desculpar.

"Um pedido de desculpas significa reconhecer um erro, reconhecer que deliberadamente se fez algo para prejudicar, o que não foi o caso", disse Bardin.



"O que incomoda as pessoas não é estarmos a reproduzir esta pintura", continuou Bardin, "o que incomoda as pessoas é que pessoas queer a estejam reproduzindo".



Os defensores da encenação elogiaram a mensagem de inclusão e tolerância. A Igreja Católica na França disse que lamentava uma cerimónia que "incluía cenas de escárnio e gozo do cristianismo".

O arcebispo Charles Scicluna, a mais alta autoridade católica em Malta e secretário adjunto do Dicastério para a Doutrina da Fé, disse que entrou em contato com o embaixador da França em Malta para reclamar do "insulto gratuito".



Numa mensagem ao embaixador partilhada na rede social X, o arcebispo escreveu que "gostaria de expressar a minha angústia e grande deceção pelo insulto a nós, cristãos, durante a cerimônia de abertura... quando um grupo de artistas drag parodiou a Última Ceia de Jesus."