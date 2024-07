Ginástica. Simone Biles reapareceu e carimbou presença em várias finais

A multimedalhada Simone Biles esteve em destaque no dia em que se disputaram as qualificações para a final por equipas de ginástica na Arena Bercy.

Biles, de 27 anos, regressou aos Jogos Olímpicos depois de há três anos ter desistido de algumas provas após “burnout” competitivo.

Os Estados Unidos qualificaram-se em primeiro lugar, com um total de 172,296 pontos, com a “capitã” da equipa norte-americana a contribuir com 59,566 pontos (15,800 no salto, 14,433 nas barras assimétricas, 14,733 na trave olímpica e 14,600 no solo).

Já nas finais por aparelhos, Simone Biles garantiu a presença nas decisões de salto, trave e solo.

A campeã dos Estados Unidos surgiu nas qualificações com a perna esquerda enfaixada, mas a sua treinadora, a francesa Cecile Landi, já fez saber que "não há com o que se preocupar".

O concurso final por equipas (onde vão estar: Estados Unidos, Grã-Bretanha, Itália, China, Brasil, Japão, Canadá e Roménia) disputa-se na próxima terça-feira, o geral individual (“all around”) na quinta-feira, e as finais por aparelhos no sábado, domingo e segunda-feira.

Entre as 24 finalistas está, pela primeira vez, a portuguesa Filipa Martins.