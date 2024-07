Filipa Martins e a “melhor prova da carreira”

A atleta Filipa Martins concluiu a qualificação na ginástica artística a sonhar com a final do All Around nos Jogos Olímpicos.

“Acho que nos superamos nesta prova. Se calhar foi a melhor prova da minha carreira, não sei explicar. Estou superfeliz por termos conseguido fazer uma boa prova, não perfeita, mas tranquila, e podemos sonhar com a final, se calhar”, disse, em declarações à RTP.

A portuguesa fez um total de 53.166 pontos: Saltos (14.133), Assimétricas (13.800), Trave (12.600) e Solo (12.633).

Filipa Martins está, nesta altura, em 14.º lugar provisório e à final vão as primeiras 24 atletas.