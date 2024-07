Atletismo. Pichardo quer manter o ouro

Abram alas para um campeão olímpico. Pedro Pablo Pichardo venceu em Tóquio 2020, com 17,98 metros, e vai agora tentar revalidar o título em Paris.

A concorrência do também campeão do mundo em Oregon 2023 e da Europa em Munique 2022 apertou nos últimos anos, curiosamente com o aparecimento de mais três cubanos, dois deles naturalizados.

Apesar disso, Pichardo acredita: “Eu acho que lá [em Paris], no mínimo, vai ter de se bater o recorde do mundo e eu vou tentar”.

Quem também vai tentar chegar à final olímpica do triplo salto é Tiago Pereira, medalha de bronze no Mundial de pista coberta 2024.

Aos 30 anos, o atleta do Sporting quer melhorar a participação em Tóquio, onde terminou em 16.º lugar.

Já no salto em cumprimento feminino está Agate de Sousa, que se estreia nuns Jogos Olímpicos.

Na estreia por Portugal a saltadora conseguiu medalha no Europeu e quer agora chegar à final em Paris, de preferência melhorando o seu recorde de 7.03 metros.

Igualmente pela primeira vez nuns Jogos Olímpicos está Pedro Buaró, saltador à vara.

Aos 23 anos, o atleta do Benfica espera chegar à final.

As provas de atletismo em Paris ficam para o fim do evento e, destaque, para a final do triplo salto, que vai decorrer a 9 de agosto.