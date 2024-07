Torre Eiffel deu um espetáculo "à parte" durante a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos

A Torre Eiffel foi um dos epicentros da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos que decorreu esta sexta-feira, em Paris.

Pela primeira vez na história, o evento que assinala o arranque dos Jogos realizou-se ao ar livre, passando por diversos locais da capital francesada capital francesa.

A pira olímpica foi acesa num balão que se elevou sobre a cidade, depois de ter sido acesa por duas lendas do desporto gaulês: Marie-José Pérec (do atletismo) e Teddy Riner (do judo).

O início oficial dos jogos fica ainda marcado pelo espetáculo de luzes montado no famoso monumento, que incluiu um concerto de Céline Dion. A artista canadiana voltou a cantar em público quatro anos de se ter retirado devido a uma doença degenerativa.