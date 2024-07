O que são os “diplomas olímpicos”?

O ciclista Nélson Oliveira conquistou, nos Jogos Olímpicos 2024, o primeiro diploma olímpico da comitiva lusa em Paris. Mas o que é isso do diploma?

Desde os Jogos Olímpicos de 1904, em St Louis, que os três primeiros classificados são premiados com medalhas: ouro, prata e bronze, como o conhecemos ainda hoje.

Mas, desde 1981, o Comité Olímpico Internacional decidiu alargar o reconhecimento aos oito primeiros (número de pistas habitualmente utilizadas para as finais do atletismo e da natação, por exemplo) com os chamados “diplomas olímpicos”.

Não confundir os “diplomas olímpicos” (entregues aos 8 primeiros) com o diploma, entregue a todos os participantes, não só atletas.

Desde aí, os países passaram a incluir os diplomas nas contas finais das respetivas comitivas.



Vamos ao exemplo português:

Tóquio 2020: 57 pontos

Atenas 2004: 44 pontos

Brasil 2016: 41 pontos

Atlanta 1996: 35 pontos

Sydney 2000: 30 pontos

Londres 2012: 30 pontos

Pequim 2008: 28 pontos;

Los Angeles 1984: 26 pontos

A classificação é depois realizada da seguinte forma: 8 pontos para o primeiro, 7 para o segundo, 6 para o terceiro - e assim sucessivamente.

Para Paris 2024, o Comité Olímpico Português e o Governo têm um protocolo assinado que prevê quatro medalhas e 15 diplomas.

A comitiva lusa tem algumas baixas importantes, nomeadamente Auriol Dongmo, Patrícia Mamona e Telma Monteiro, por lesão, mas, apesar disso, as expectativas de medalhas mantêm-se.