Nadal em dúvida para jogo de singulares em Paris

O tenista espanhol Rafael Nadal manteve a dúvida sobre a participação em singulares nos Jogos Olímpicos, devido a desconforto físico.

"Domingo decidiremos se jogo ou não. Agora não estou preparado para responder. Vou conversar com a equipa. Vamos tomar as opções que acreditamos serem as mais adequadas como seleção para tentar ter as melhores opções para trazer medalhas para Espanha", disse.

Nadal, que venceu por 14 vezes em Roland Garros, tem prevista a estreia precisamente no domingo ante o húngaro Marton Fucsovics, depois de, em pares, ao lado de Carlos Alcaraz, ter passado a primeira ronda.

O tenista de 38 anos, vencedor de 22 Grand Slam, considera que a sua situação merece ponderação, recordando que "às vezes mais é menos", numa alusão ao facto de que tentar ir longe na competição de singulares poderá afetar um bom desempenho em pares.

"Mas com isso não estou a dizer que não vou jogar, é uma reflexão que faço. Tentaremos tomar a decisão que acreditamos ser a mais adequada para nos dar as melhores opções", reforçou.

Com Alcaraz, derrotou os argentinos Máximo González e Andrés Molten, por 7-6 (7-4) e 6-4.

"Foi um momento inesquecível para mim e penso que para ele também, jogar juntos neste palco, representar a Espanha nos Jogos Olímpicos é uma combinação difícil de vencer", assumiu.

Nadal disse que atuar com Carlos Alcaraz dá "paz de espírito, confiança e energia", elogiando a "atitude certa" da dupla.

Agradeceu ainda a França e a Paris pela "grande honra" que guardará "para o resto da vida" de ter feito um dos últimos transportes da tocha olímpica, que recebeu do antigo futebolista Zinedine Zidane.