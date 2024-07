O português Manuel Grave (com Carat de Bremoy) terminou a primeira prova do Concurso Completo de Equitação com 40.70 pontos de penalização.

A prova de “dressage” ainda decorre no Castelo de Versaille. São 64 as duplas em prova.

O atleta luso está, provisoriamente, no 46.º posto.

Faltam duas provas: cross-country e saltos, a disputar nos próximos dois dias.