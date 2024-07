Judo. Catarina Costa é a primeira a tentar a medalha, mas há outros candidatos

São sete os representantes portugueses no Judo olímpico em Paris e vários têm aspirações a chegar (pelo menos) ao pódio final. Pela primeira vez em muitos anos, Telma Monteiro não vai estar no tatami.

Telma Monteiro, medalhada no Rio 2016, procurava a sua sexta presença em Jogos Olímpicos, mas uma lesão grave a poucos meses do evento tirou-a da zona de qualificação.

O novo “capitão” da equipa lusa é Jorge Fonseca, que vai para a sua terceira participação olímpica e já tem uma medalha ao peito.

O atleta do Sporting, agora com 31 anos, já esteve no Rio em 2016 e em Tóquio 2020, onde conquistou um muito dançado bronze.

As lesões complicaram a preparação para Paris 2024 mas, para quem já foi bicampeão mundial na categoria -100kgs, sonhar agora com o lugar mais alto do pódio não é impossível. E o judoca acredita, apesar de não querer essa pressão para si.

“Não sinto esse peso. Estou a trabalhar para o meu objetivo. Espero fazer o meu melhor. Sinto-me bem preparado, mas antes de Tóquio 2020 não tinha nenhuma lesão. Em 2023 tive muitas lesões, estou recuperado, mas não no mesmo nível como nos Jogos Olímpicos anteriores", disse num evento do Sporting para apresentação dos seus atletas olímpicos.

Bárbara Timo e Rochele Nunes chegaram juntas do Brasil, juntas continuam no Benfica, juntas repetem presença nos Jogos Olímpicos, depois de Tóquio 2020, e ambas vão à procura da medalha.

Timo, que agora participa no escalão 63kgs, depois de uma depressão e da decisão de mudar de peso, conta com duas medalhas em Mundiais (2019 e 2022).

Já Nunes, que foi nona nos JO 2020, tem como melhores presenças o bronze no Europeu e o ouro no Grand Slam de Abu Dhabi.

Catarina Costa é a mais leve do grupo (-48kg) mas também a mais bem colocada de todo o grupo (6.ª no ranking mundial).

A atleta de Coimbra esteve em Tóquio e alcançou o quinto lugar, mas agora quer melhorar. Foi também duas vezes vice-campeã da Europa.

A vontade de estar em Paris é tão grande que Catarina Costa foi a primeira atleta lusa a chegar a Paris (17 de julho).

Por sua vez, Patrícia Sampaio também repete presença em Jogos Olímpicos e vai querer melhorar o seu resultado de Tóquio.

As lesões têm acompanhado a carreira da atleta do Sociedade Filarmónica Gualdim Pais mas, aos 25 anos, a atleta chega “confiante”.

“Depois de três anos a trabalhar arduamente, de várias competições em que defrontei as melhores do mundo e estar várias vezes na disputa de medalhas, parto para esta segunda participação mais experiente e confiante. O meu grande sonho é conquistar uma medalha olímpica e este ano ambiciono estar pelo menos nessa disputa de medalha, nos blocos de finais”, disse recentemente à “Women’s Health”.

A fechar, os dois estreantes da comitiva do judo em Paris.

Tais Pina, de 19 anos, que também chegou a praticar voleibol, vai estar na categoria de -70kg. Sem olhar para o resultado, a jovem do Algés e Dafundo promete apenas “dar o seu melhor”.

Ainda muito jovem, Taís Pina já tem uma vitória no Grand Slam de Astana e, por exemplo, um terceiro lugar no Campeonato da Europa de Sub-23.

João Fernando, de 24 anos, é igualmente estreante em Jogos Olímpicos e ainda não tem medalhas em grandes competições de séniores, mas já as conseguiu enquanto júnior.

As provas de judo vão decorrer entre 27 de julho e 3 de agosto na Arena do Campo de Marte.