Jogos Olímpicos. Prova de skate com Gustavo Ribeiro adiada para segunda-feira

Devido à chuva em Paris, foi adiado para segunda-feira de manhã uma prova de skateboarding, em que compete o português Gustavo Ribeiro.

A informação já foi oficializada pela organização, depois do mau tempo, que já se fez sentir na cerimónia de abertura desta sexta-feira, ter permanecido em Paris, esta manhã de sábado.

Gustavo Ribeiro participa nos seus segundos Jogos Olímpicos, depois da estreia da modalidade na edição de Tóquio.

Catarina Costa, no judo, e os ciclistas Nélson Oliveira e Rui Costa, no contrarrelógio, são os portugueses que disputam entretanto as primeiras medalhas nos Jogos Olímpicos. ainda este sábado.

As provas de judo vão decorrer entre 27 de julho e 3 de agosto na Arena do Campo de Marte.