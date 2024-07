​Vem aí “a mais linda cerimónia de todas”, promete-se (em português)

O sorriso, quando o confrontamos e convidamos a falar do “grande dia”, diz tudo. Hermano Sanches Ruivo, o vereador português da câmara de Paris, não cabe em si de contente, a horas do arranque oficial da terceira olimpíada da história em Paris, como que reclamando antecipadamente o seu quinhão no sucesso desejado.



Às 18h30, hora de Lisboa, mais uma aqui, a capital francesa vira-se para o mundo e dá início aos Jogos Olímpicos, com um (prometido) “espectacular”, “ambicioso” e “histórico” momento de abertura.

Será no rio Sena, com as delegações distribuídas por quase 100 barcos, durante cerca de três horas de desfile cénico e musical, entre a Ponte de Austerlitz e o Trocadéro, onde será acesa a pira olímpica.

Acontece de quatro em quatro anos, habitualmente, mas agora será diferente… para melhor, garantem os homens e mulheres da organização.