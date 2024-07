Triatlo. Dá para repetir 2008?

O triatlo já deu uma medalha olímpica a Portugal, graças a Vanessa Fernandes, que conquistou a prata em 2008. Agora, em 2024, quase toda a equipa é estreante nos Jogos, mas não no percurso.

É a maior representação portuguesa de sempre da modalidade em Jogos Olímpicos. Foram 4 os atletas, dois homens e duas mulheres, que carimbaram o “passaporte” para Paris.

Melanie Santos, de 29 anos, repete a presença de Tóquio, onde terminou em 22.º lugar, e agora quer melhorar a posição final.

Desta vez, a triatleta nascida na Suíça, que está no lugar 77 do “ranking”, vai participar em duas provas: a individual e a mista.

Quem também vai estar nas duas provas é Maria Tomé que, aos 23 anos, se estreia nuns Jogos Olímpicos.

Depois de ter sido segunda classificada no campeonato do mundo de Sub-23, Maria Tomé diz querer “fazer história com a estafeta”.

Vasco Vilaça, vice-campeão do Mundo 2020 e campeão europeu júnior em 2017, faz a sua estreia em Jogos Olímpicos a chega a Paris a pensar numa medalha. "“É o sonho desde criança, desde que vi a Vanessa em Pequim”, disse à Tribuna Expresso em novembro de 2023.

O atleta do Benfica, número 3 do "ranking" mundial, até já conhece o percurso e teve uma boa experiência. Terminou em segundo lugar no “test event” realizado em 2023.

"É a única oportunidade para experimentar a prova antes dos Jogos. O valor que é dado à prova é muito grande e está lá toda a gente na melhor forma possível, acaba por ser uma prova especial, uma prova em que provavelmente está a 'start list' mais difícil que vamos encontrar no ano todo. No Campeonato do Mundo há muitos atletas que faltam a algumas etapas, de sete só cinco delas é que contam e ali ninguém falta, está toda a gente, diria que é até mais difícil que os Jogos em si, porque tens países que têm cinco atletas no top-20 e depois no máximo só três é que podem ir aos Jogos", referiu ainda à Tribuna Expresso.

Já Ricardo Batista, de 23 anos, também se estreia em Jogos Olímpicos e vai – tal como a restante equipa – participar nas duas provas (individual e mista).

O atleta do Clube de Natação de Torres Novas é campeão europeu de triatlo sprint e campeão europeu de Sub-23.

“É um dos melhores momentos da minha carreira. O apuramento olímpico é o sonho de todos os atletas”, referiu no podcast da RFM.

As provas individuais estão agendadas para 30 e 31 de julho e a competição de estafetas mistas está marcada para 5 de agosto.