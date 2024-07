​“Ser melhor ou pior depende de quem consegue sofrer mais”: uma conversa com um preparador físico na Volta

Uma média de 160 quilómetros por dia, durante 12 dias, com subidas a alguns dos pontos mais altos de Portugal pelo meio. A pergunta é obrigatória: como é possível um ser humano aguentar tamanho esforço físico?

É uma pergunta legítima, colocada por muitos dos que acompanham o ciclismo profissional, mas que nunca se atreveram a experimentar uma prova de estrada. Bola Branca está na 85.ª edição da Volta a Portugal e foi até ao autocarro da equipa Efapel Cycling procurar respostas.

“Eles são humanos”, começa por dizer, com um ar sério, Hélder Miranda, um dos diretores da equipa. “Agora, sofrem muito? Sofrem. São muito duros, têm uma capacidade de sofrimento muito acima da média, só quem foi ciclista consegue ter noção do que se sofre em cima de uma bicicleta.”

Miranda acumula as funções de diretor com as de preparador físico, uma responsabilidade que divide com outros elementos da equipa Efapel.

Numa conversa debaixo do sol tórrido do interior de Portugal, revela-nos algo que pode parecer chocante à primeira vista, mas que até é compreensível numa segunda análise: "Para se ser ciclista tem de se aprender a sofrer, é uma das principais características".

E continua: “Entre os bons corredores, ganhar ou perder é a diferença entre quem sofre mais um bocadinho ou quem sofre menos um bocadinho. Não é uma questão de ser melhor ou pior, é quem consegue sofrer mais aquele metro, dar mais aquela pelada e ganhar”, finaliza.