"Será o meu último torneio profissional como tenista": Angelique Kerber e o adeus à raquete em Paris

A alemã Angelique Kerber, ex-número 1 mundial, anunciou que vai terminar a sua carreira de tenista profissional após os Jogos Olímpicos Paris2024, numa publicação na rede social Instagram.

"Será o meu último torneio profissional como tenista", anunciou a germânica, de 36 anos, que liderou a hierarquia mundial durante 34 semanas e conquistou três torneios do Grand Slam.

Kerber estreou-se como vencedora de "majors" no Open da Austrália de 2016, ano em que também arrebatou o US Open. Em 2018, ganhou em Wimbledon, faltando-lhe apenas Roland Garros, onde não fez melhor do que chegar aos quartos de final (2012 e 2018).

"Estou agradecida pelas recordações e as oportunidades que o ténis me trouxe. É um desporto que amo com o todo o meu coração", publicou Angelique Kerber, que conquistou um total de 14 torneios WTA em singulares.

A germânica vai agora despedir-se nos Jogos Olímpicos Paris 2024, oito anos depois de ter sido medalha de prata no Rio2016, ao perder a final para a porto-riquenha Mónica Puig.

"Estes Jogos Olímpicos marcam a meta da viagem mais incrível que jamais poderia ter sonhado, ao crescer com uma raqueta nas mãos", escreveu.