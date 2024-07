Sabe o que significam e quando surgiram os anéis olímpicos?

"O símbolo olímpico expressa a atividade do movimento olímpico e representa a união dos cinco continentes e o encontro de atletas de todo o mundo nos Jogos Olímpicos", pode ler-se no artigo 8 da Carta Olímpica.

O preto, o azul, o amarelo, o vermelho, o verde e o branco, que está presente no fundo da bandeira, não representam as cores correspondentes a cada continente, mas sim as cores das bandeiras de todos os países.

"Estes cinco anéis representam as cinco partes do mundo agora conquistadas para a causa do olimpismo e prontas para aceitar as suas rivalidades fecundas. Além disso, as seis cores assim combinadas reproduzem as de todas as nações, sem exceção", explicou um dia Pierre de Coubertin.

"O símbolo olímpico consiste em cinco anéis entrelaçados de dimensões iguais (os anéis olímpicos), usados sozinhos, em uma ou cinco cores diferentes. Quando utilizadas na sua versão a cinco cores, estas cores devem ser, da esquerda para a direita, azul, amarelo, preto, verde e vermelho. Os anéis estão entrelaçados da esquerda para a direita; os anéis azul, preto e vermelho estão situados no topo, os anéis amarelo e verde na parte inferior, de acordo com a seguinte reprodução gráfica", refere ainda o artigo acima referido na Carta Olímpica.

Os Jogos Olímpicos de 2024 realizam-se em Paris e a cerimónia de abertura será na sexta-feira, no rio Sena.