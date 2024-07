Rui Lacerda, bronze no campeonato europeu de maratona

O canoísta Rui Lacerda conquistou a medalha de bronze no campeonato da Europa de maratonas, na vertente C1 'short race', o segundo pódio da seleção de Portugal em Poznan, na Polónia.

Lacerda seguiu muito tempo em segundo lugar, que perderia nos metros finais dos 3,4 quilómetros do percurso, para o espanhol Ignácio Calvo, 1,2 segundos mais rápido do que o luso no sprint. O polaco Mateusz Borgiel levou o ouro em 16.58,31 minutos, deixando os rivais a 24,82 e 26,02 segundos, respetivamente.

Esta é a segunda medalha da canoagem portuguesa nestes Europeus, depois do ouro da júnior Maria Gomes em K1 'short race'.