Lançamentos no Atletismo. Sem Auriol, a esperança de medalha está no disco

Uma fratura na perna retirou Auriol Dongmo dos Jogos Olímpicos e, sem ela, Portugal poderá sair de Paris sem uma medalha nos lançamentos de disco, peso e dardo. A lançadora já tinha alcançado a marca olímpica, tendo conquistado o título mundial em pista coberta em 2022, mas fica de fora depois de em Tóquio ter ficado no 4.º lugar, a apenas cinco centímetros da medalha de bronze.

Sem Auriol, as maiores esperanças de uma medalha residem também no feminino, mas no lançamento do disco. Liliana Cá e Irina Rodrigues foram, respetivamente, terceira e quarta nos Europeus. E, enquanto Liliana Cá ficou em 5.º lugar em Tóquio, nos últimos Jogos Olímpicos, Irina Rodrigues é quem tem a melhor marca do ano entre as duas - e a 8.ª melhor a nível mundial, a pouco mais de um metro da terceira melhor.

Ambas entram em prova no dia 2 de agosto, com a final no dia 5 de agosto, onde vão estar as 12 melhores da qualificação.