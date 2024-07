Jorge Fonseca pode defrontar campeão olímpico na estreia do judo

O judoca Jorge Fonseca pode vir a apanhar o atual campeão olímpico, Aaron Wolf, no seu primeiro combate em Paris.

O sorteio, realizado esta quinta-feira, não favoreceu a maioria dos judocas lusos presentes nos Jogos Olímpicos.

O judoca do Sporting, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, ficou isento da primeira ronda.

No segundo combate, Fonseca vai defrontar o vencedor da disputa entre Wolf e o austríaco Aaron Fara.

O português, bicampeão do mundo em 2019 e 2021, nunca derrotou Aaron Wolf, ao contrário de Fara, que já perdeu em duas ocasiões.

Já Catarina Costa, quinta em Tóquio 2020, estreia-se contra a alemã Katharina Menz.

A estreante Taís Pina, de 19 anos, vai defrontar a italiana Kim Polling, ex-tetracampeã europeia e bronze mundial em 2013.

João Fernando ficou isento na primeira ronda mas depois apanha o canadiano François Gauthier Drapeau, quinto do mundo.

Bárbara Timo (-63 kg) defrontará a sul-coreana Kim Jisu.

Patrícia Sampaio (-78 kg) e Rochele Nunes (+78 kg) tiveram, em teoria, um melhor sorteio, com a primeira a encontrar a queniana Zeddy Cherotich, 74.ª do mundo, e a segunda a tunisina Sarra Mzougui, 28.º do mundo.

As provas de judo vão decorrer na Champ-de-Mars Arena, entre 27 de julho e 3 de agosto.