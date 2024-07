A rainha Marta vai dizer adeus à seleção em Paris

A ‘rainha’, como foi apelidada pelo ‘rei’ Pelé, regressa ao palco olímpico em Paris. É a sexta vez que compete no torneio, agora com 38 anos, depois das participações em Atenas, Pequim, Londres, Rio de Janeiro e Tóquio.



Bem distante já está o que era apenas um sonho para a menina de Dois Riachos, uma pequena cidade de 11 mil habitantes, no interior de Alagoas.

A “garota” cresceu, fez-se mulher, ganhou tudo o que havia para ganhar no futebol e vai agora fazer ponto final (quiçá, parágrafo) na prosa de uma vida dedicada à modalidade. Pelo menos, com a camisola do seu país. E que melhor local para o fazer do que na cidade de reis e rainhas, do amor e da beleza?

“Estou muito tranquila quanto a isso”, já disse Marta, que dá o passo em frente em relação às eventuais sucessoras no trono e atuais colegas de equipa. Todas mais novas.

“Temos meninas muito qualificadas e talentosas. Verão que, realmente, este será um terreno fértil [para o Brasil no futuro]”, reforçou a atacante, procurando esconder a emoção deste momento.

Marta não quer despedir-se sem voltar a deixar, uma vez mais, a sua marca. Deseja tornar-se na primeira jogadora a marcar em seis edições olímpicas consecutivas e ainda aumentar o estatuto de ‘goleadora-mor’, com 13 golos nesta competição. Estas são duas das metas para bater na capital gaulesa.

Pela seleção, a brasileira foi medalha de prata nas Olimpíadas de 2004 e 2008, perdendo as duas finais para os Estados Unidos. Agora, em Paris, o ‘escrete’ procura o ouro inédito, coroando assim a carreira de um nome único no futebol feminino.

Marta estreou-se pelo Brasil em abril de 2003, num triunfo frente à Argentina, a contar para o Campeonato Sul-Americano desse ano. O resto, como costumam dizer, é história…