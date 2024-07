​Pimenta, as moelas portuguesas e um rio de dúvidas (a horas do arranque dos Jogos)

Cabelo grisalho, corpo franzino, de trato fácil logo ao primeiro contacto. Paulo Martins, nascido e criado em Guimarães, começa por avisar de sorriso aberto, e ainda mal a reportagem da RR se tinha sentado na casa mais portuguesa com certeza da ‘Rue De Longchamp’, não muito longe do Arco do Triunfo: “Sou do Vitória”. Sorrimos, porque o futebol quebra sempre barreiras e é dos melhores desbloqueadores de conversa, antes de respondermos à questão que se impõe “quem sugeriu a visita?”. Foi o Fernando Pimenta, o canoísta, que aqui esteve há tempos e vai regressar agora a Paris para os Jogos Olímpicos, retorquimos. Estava definitivamente identificado o melhor interlocutor do espaço e dado o mote para a troca de palavras ao almoço, intercalada com uma troca de olhares ao redor do restaurante onde se fala a língua de Camões e por onde já passou igualmente, para além do limiano Pimenta, o paulista Neymar. “O Fernando Pimenta veio cá, sim senhor. Comeu moelas, bacalhau, uns bifes. Bebeu uns finos”, revela o vitoriano, que acrescenta à confissão: “Até brinquei com ele, porque ele disse que não podia beber. Dissemos que era só nesse dia, que não ia haver competição e que ninguém estava a ver”.

Na galhofa, Martins continua: “E que se ele fosse ao fundo, eu ia lá buscá-lo”, atira, com uma gargalhada, sobre as eventuais implicações de uma ‘barrigada’ lusitana no putativo medalhado de 2024. Mas há outras implicações que queremos arrancar de Paulo Martins e que este não rejeita abordar. “O turismo? Penso que estamos a 50 por cento. Devido às ameaças de atentados, muitos turistas optaram por não vir para os Jogos Olímpicos”, acredita. E, chegados aqui, quem vem, vem para a competição mais segura da história, sustenta a organização. Serão 45 mil polícias de várias forças na cerimónia de abertura, articulados com autoridades de outros países, com especial atenção para as comitivas norte-americana e israelita. O espaço aéreo estará fechado na próxima sexta-feira. Perante isto é preciso ter estômago. “Para entrar neste perímetro onde trabalho, tenho de ter um código para mostrar à polícia. A segurança está muito elevada”, lembra este português, numa altura em que altas são também as preocupações quanto à qualidade da água do Sena, onde decorrerão as provas de natação de águas abertas e de triatlo.