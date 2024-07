Os 'cromos' dos 25 anos do Velo Clube do Centro agora estão imortalizados em caderneta

O Velo Clube do Centro, a correr como Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua, foi fundado há 25 anos por Pedro Silva e lança, na Volta a Portugal que se inicia esta quarta-feira, uma caderneta de cromos para imortalizar as suas glórias. Assente numa filosofia de “esforço, trabalho, honestidade, as bases de qualquer sociedade que se queira bem”, diz à Lusa o diretor desportivo, Gustavo Veloso, a equipa granjeia simpatia e vive o momento mais fulgurante da sua história. A caderneta ajuda a imortalizar momentos como os três triunfos na edição de 2023 da Volta, com Leangel Linarez e João Matias, mas muitos outros que mostram o desenvolvimento de uma equipa “que nasceu de baixo, com as escolinhas”, assente no antigo ciclista e presidente Pedro Silva, que morreu em 2021, na gente de Mortágua (distrito de Viseu) e na atual presidente, Leonor Silva. “O Pedro foi quem meteu a semente e cuidou muito bem da árvore que foi crescendo. Assentou as bases do que somos hoje em dia. Por desgraça, o Pedro já não está aqui, mas os seus conselhos e maneira de trabalhar continuam na equipa. Isso é um bocadinho o resumo destes 25 anos”, diz o galego que dirige os destinos desportivos da equipa.

Xavier Silva, filho de Pedro Silva e diretor desportivo adjunto, lembra o papel do pai ao fundar um conjunto “humilde, em que tudo se consegue à base do trabalho, com espírito de equipa, de dar tudo pelo companheiro”. “A partir da perda dele continuámos com o projeto. Os valores que trouxe para a equipa mantêm-se ao dia de hoje. (...) Queríamos lançar esta caderneta inédita na Volta, um artefacto que queremos que possa perpetuar estes 25 anos, com amantes da modalidade, simpatizantes da equipa e colecionadores”, declara. Além de fazer em ‘cromos’ ciclistas como João Matias, Linarez ou Bruno Silva, bem como todo o ‘staff’, deixa impressos vários “momentos marcantes na história do projeto”, que se quer “eternizar”. A equipa vai distribuir caderneta e cromos no autocarro colocado nas partidas e chegadas da 85.ª edição, que arranca esta quarta-feira em Águeda e termina em 04 de agosto, em Viseu, e há “um prémio para quem completar a caderneta, uma camisola autografada por todos”, num exemplo da forma como gostam de interagir e aproximar todos os amantes da modalidade. Adepto da filosofia embora tenha corrido em Portugal por outras equipas, tendo como ponto alto o ‘bis’ na Volta em 2014 e 2015, Gustavo Veloso lembra que parte destes valores estão no “saber perder”.